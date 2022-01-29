В адміністрації президента Чехії випадково знищили секретний звіт про вибухи на військових складах

В адміністрації президента Чехії випадково знищили секретний звіт про вибухи на військових складах

У причетності до НП на складах озброєнь у Врбетіце підозрюють російські спецслужби.

Чеська поліція проводить розслідування з приводу знищення секретного документа, призначеного президенту Чехії Мілошу Земану, в якому йшлося про можливу причетність до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році агентів російської військової розвідки.

Про це повідомляє Czech Radio.

Про знищення документа контррозвідувальної служби BIS (Служби безпеки та інформації) поліція дізналася під час перевірки дотримання режиму секретності. Експерти збиралися перевірити документ на наявність відбитків пальців чи ДНК сторонніх осіб.

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"Судячи з доступної інформації, секретне повідомлення, в якому фігурують імена двох агентів ГРУ Анатолія Чепіги та Олександра Мішкіна, пов'язаних також зі справою про спробу отруєння у Великій Британії отрутою типу "Новачок" подвійного агента Сергія Скрипаля, було знищено випадково разом із деякими іншими документами", - повідомляє видання.

У канцелярії президента інформацію про знищення секретного звіту офіційно не спростували, проте заперечили можливість ознайомлення з ним сторонніх осіб.

Голова комітету безпеки канцелярії президента республіки Ян Новак наголосив, що ліквідацією документів займаються співробітники відповідного рівня, які складають у таких випадках усі необхідні протоколи.

Нагадаємо, раніше, у квітні 2021 року, прем'єр Чехії Андрій Бабіш заявив про намір розсекретити документ щодо вибуху на складі боєприпасів в 2014 році, в причетності до якого підозрюють співробітників спецслужб РФ.

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