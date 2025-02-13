В адміністрації Трампа "сумніваються" у легітимності нового президента Сирії — ЗМІ

За словами члена Ради національної безпеки США, він "жодного разу не бачив, щоб лідер джихаду перетворився на демократа".

Заступник радника Трампа з нацбезпеки Майка Уолтца та директор з боротьби з тероризмом Ради національної безпеки США Себастьян Горка заявив, що постать перехідного президента Сирії Ахмеда аш-Шараа викликає "серйозне занепокоєння" в США.

Про це пише Shafaq News

Горка підкреслив, що у Білому домі є сумніви щодо легітимності та "політичної трансформації" нового лідера Сирії.

Видання зазначає, що Горка понад 24 роки вивчав екстремістські угруповання по всьому світу і під час першого президентського терміну Дональда Трампа був його радником з боротьби з тероризмом.

В інтерв'ю телеканалу Al-Hurra TV, який фінансується Білим домом і веде трансляції для аудиторії на Близькому Сході та в Північній Африці, Горку запитали, чи США визнали Ахмеда аш-Шараа, раніше відомого як Абу Мухаммад аль-Джолані, законним президентом Сирії. У відповідь американський чиновник порушив кілька критичних питань.

"Він [аш-Шараа – ред.] контролює всю Сирію? Ні. Не контролює. Він довгий час був джихадистом. Чи змінився він? Чи став він тепер кращим? Чи вірить він у демократичний уряд?" — Запитав Горка.

Він наголосив, що питання про визнання аш-Шараа президентом слід поставити християнам, алавітам та іншим громадам, які постраждали через джихадистський рух, який очолює аш-Шараа.

Новий сирійський уряд, який прийшов до влади після повалення режиму Башара Асада, вже звинувачують у порушеннях прав людини, включаючи вбивства, викрадення та репресії щодо національних та релігійних меншин країни.

"За 24 роки вивчення джихадистських рухів я жодного разу не бачив, щоб успішний лідер джихаду перетворився на демократа або прийняв демократичний уряд", – наголосив Горка.

При цьому американський чиновник ухилився від прямої відповіді на питання про легітимність президента аш-Шараа, зазначивши, що про це потрібно запитати держсекретаря США Марка Рубіо.

Нагадаємо, лідера сирійських повстанців, які повалили режим Асада, було оголошено президентом наприкінці січня. До обрання нової законної влади у Сирії дія конституції припинена, але терміни перехідного періоду не визначено.

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