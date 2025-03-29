Джей Ді Венс начебто порадив звільнити Майка Волтца / © Associated Press

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс, а також голова апарату Сьюзі Вайлс і високопосадовець з персоналу Серджіо Гор під час приватної зустрічі в Білому домі запропонували президенту Дональду Трампу звільнити радника з питань національної безпеки Майка Волтца після скандалу із випадковим підключенням журналіста до секретного чату.

Про це повідомляє Politico з посиланням на неназваних осіб, знайомих зі змістом розмов.

Як стверджують співрозмовники видання, господар Білого дому не погодився на негайне звільнення Волтца, хоч і визнав, що той помилився, лише тому, що не захотів давати поживу для обговорень ліберальній пресі та демократам.

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Попри те, що Волтц через п’ять днів після скандалу із секретним чатом в Signal, продовжує виконувати свої обов’язки, за словами джерел, не означає, що він ще в безпеці.

За чутками, деякі чиновники адміністрації просто обирають слушний час для звільнення Волтца, чекаючи поки вщухне шквал новин щодо скандальної теми із секретним чатом.

«Поки що вони будуть триматися за нього, але він піде за декілька тижнів», — прогнозує один із співрозмовників Politico.

Офіс Венса відмовився від коментарів на цю тему.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що «президент Трамп продовжує дуже довіряти своїй команді з національної безпеки, включаючи радника з національної безпеки Майка Волтца».

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц узяв на себе відповідальність за те, що головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг потрапив до закритого чату, водночас припустив, що журналіст спланував це.