Білий дім / © Associated Press

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В адміністрації президента США Дональда Трампа заявили, що не причетні до обмежень у роботі супутникової системи Starlink в Україні.

Як повідомляє видання Axios із посиланням на джерела в американській адміністрації, у середу головні радники президента України Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, Центрального розвідувального управління та Міністерства оборони США.

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Українська сторона намагалася з’ясувати, чи ухвалював Вашингтон рішення про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink і які кроки можна зробити для виправлення ситуації.

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За даними джерел Axios, представники Білого дому заявили українським посадовцям, що не контролюють компанію SpaceX, яка забезпечує роботу супутникової системи.

Водночас одне із джерел повідомило, що адміністрація Трампа має намір звернутися до SpaceX, щоб з’ясувати обставини виникнення проблем.

Перебої зі Starlink суттєво ускладнили виконання бойових завдань українських Сил оборони. Супутниковий зв’язок почав зникати під час руху безпілотників зі швидкістю понад 160 км/год, а в окремих випадках проблеми виникали вже за швидкості понад 80 км/год.

Це, зокрема, вплинуло на роботу дронів-перехоплювачів, які використовують для протидії повітряним загрозам.

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Раніше повідомлялося, що поблизу Софії в Болгарії невідомі підпалили 11 із 17 антен супутникового зв’язку Starlink, які забезпечують комунікацію із супутниками компанії SpaceX.

Ми раніше інформували, що у Москві заявили, що нічого не знають про обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink в Україні, окрім повідомлень у медіа.

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