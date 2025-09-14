В аеропорті Кракова зупинили польоти: що сталося

Літак. / © pixabay.com

У неділю, 14 вересня, міжнародний аеропорт Краків-Балиці ім. Івана Павла ІІ у Польщі призупив польоти. Літак авіакомпанії Enter Air під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги.

Про це повідомили RMF FM в аеропорту.

Зазначається, що літак зупинився на траві поруч із смугою. Пасажирів оперативно евакуювали. За даними медиків, серйозних травм ніхто не зазнав.

На місці працюють служби екстреної допомоги. У зв’язку з інцидентом повітряний простір над аеропортом закрито, усі рейси тимчасово призупинено.

У краківському аеропорту літак під час посадки з'їхав зі злітно-посадкової смуги. Фото: RMF FM. / © RMF FM

Нагадаємо, напередодні було закрито аеропор Любліна через російські дрони над Україною. Зауважимо, летовища Жешува, Любліна та Варшави закривалися через «незаплановану військову активність» вночі 10 вересня, коли РФ атакувала Польщу дронами.