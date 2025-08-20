В аеропорту чоловік підпалив стійку реєстрації та розтрощив її молотком (фото)

Інцидент в аеропорту / © Pixabay

В Італії, у міжнародному аеропорту Мілан-Мальпенса, 28-річний чоловік підпалив рідину та розтрощив молотком стійку реєстрації. Через це евакуйовано цілий термінал.

Про це йдеться на milano.corriere.

Напад у зоні відльотів

Вранці 20 серпня в аеропорту Мальпенса в зоні відльотів сталося займання після того, як хлопець розлив займисту рідину на стійку реєстрації №13 і підпалив її. Крім того, він почав бити по конструкції молотком.

На місце швидко прибули поліція та служба безпеки, які зупинили нападника.

Фото: скрин відео milano.corriere

Хто нападник

Порушником виявився громадянин Малі, який проживає в Мілані та легально перебуває в Італії з дозволом на міжнародний захист до 2027 року. Раніше він не мав судимостей, але напередодні був уже затриманий у Мілані за напад із молотком на вітрину магазину.

Після втручання правоохоронців його доставили до лікарні Нігуарда на обстеження, але чоловік залишив медзаклад. Як він потрапив до аеропорту Мальпенса, наразі невідомо.

Евакуація та реакція свідків

Пожежники аеропорту швидко загасили полум’я. Через дим пасажирів терміналу 1 довелося евакуювати, проте постраждалих немає.

«Полум’я ліквідоване, жертв немає», — повідомили у пожежній службі. Аеропорт продовжив роботу без значних перебоїв у русі літаків.

У соцмережах пасажири опублікували відео та фото з місця подій. Один із очевидців написав: «Це божевілля».

Наразі затриманий перебуває у поліцейській камері у Варезе. У четвер у суді Бусто-Арсіціо відбудеться засідання з підтвердження арешту, де він матиме право відповісти на запитання судді. Йому загрожує звинувачення у умисному підпалі та навмисному пошкодженні майна.

