В аеропорту чоловіка засмоктало у двигун літака: шокувальні подробиці та відео

У міжнародному аеропорту Сан-Антоніо в Техасі, що у США, загинув працівник аеропорту, якого затягнуло в двигун реактивного літака.

Про це пише nypost.com.

Трагедія сталась у п'ятницю ввечері. На місце події оперативно прибули медики, проте потерпілого врятувати не вдалось. Рейс авіакомпанії Delta прибув з Лос-Анджелеса і на момент інциденту працював лише один двигун.

"Рейс 1111 авіакомпанії Delta вирулював до виходу на посадку з одним працюючим двигуном, і о 22:25 працівника затягнуло в цей двигун", - йдеться у повідомленні.

Загиблий чоловік працював у Unifi Aviation, компанії, яка наймає працівників для таких авіакомпаній, як Delta, що забезпечують наземне обслуговування.

Компанія заявила, що первинне розслідування не змогло пов'язати смерть з жодною з процедур операційної безпеки, що діють у компанії.

"Ми розбиті горем і сумуємо через загибель члена авіаційної родини в Сан-Антоніо", - йдеться в заяві Delta Airlines.

Нагадаємо, літак компанії Enter Air, що прямував з Польщі до Туреччини, у п’ятницю, 23 червня, на кілька хвилин зайшов до повітряного простору України. Польське агентство аеронавігаційних послуг, Управління цивільної авіації та Державна комісія з розслідування авіаційних інцидентів будуть розслідувати цей випадок.

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