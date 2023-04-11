В аеропорту Дубліна оголосили надзвичайний стан через помилку під час посадки літака Ryanair (відео)

Рейс Ryanair з Ліверпуля зустріла пожежна служба аеропорту, а пасажирів не випускали з літака, доки пожежний офіцер не пояснив ситуацію.

В аеропорту Дубліна оголосили надзвичайний стан після того, як у одного з літаків, що приземлявся, виникла "незначна проблема" з шасі.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що під час посадки у літака виникла "незначна технічна проблема" з носовою опорою шасі. На відео, яке зафіксували місцеві камери, видно іскри з-під переднього шасі під час посадки. Літак одразу взялися оглядати інженери.

Live recording of Ryanair Boeing 737-800 (EI-DHH) landing on runway 28 with blown tires and damaged Nose landing gear at Dublin International Airport (EIDW), Ireland while carrying out Flight FR5542 from Liverpool on 09 April.



Courtesy : Skynews. pic.twitter.com/W6S33lPGJS — FL360aero (@fl360aero) April 10, 2023

Пасажирів у терміналі зустріли медики. На щастя, ніхто не постраждав, хоча одній людині знадобилася медична допомога через шок.

"Пожежна служба аеропорту Дубліна відреагувала, і пасажирів висадили з літака у звичайному режимі, коли офіцер пожежної охорони аеропорту дав дозвіл на все", — кажуть в адміністрації аеропорту Дубліна.

Під час інциденту повітряний рух був обмежений, і використовувалася лише північна злітно-посадкова смуга.

Нагадаємо, Європейська організація з безпеки аеронавігації Eurocontrol прогнозує, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, Росії, Білорусі та Молдови будуть до 2029 року.

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