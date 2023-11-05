В аеропорту Гамбурга звільнили дівчинку-заручницю: що загрожує зловмиснику

Невідомий здійснив декілька пострілів, а також викинув з вікна два коктейлі Молотова.
У Гамбурзі чоловік, який виїхав на злітну смугу аеропорту, після багатьох годин перемовин, вийшов з авто разом з дочкою і здався без опору.
Про це повідомляє Spiegel.
Правоохоронці повідомили про завершення операції. 35-річний чоловік вийшов з авто разом з дочкою і здався без опору.
Відомо, що дитина фізично не постраждала.
З того моменту пасажирів з літаків евакуювали, роботу аеропорту зупинено, як і залізничні рейси до нього.
"Перемовини правоохоронців зі зловмисником тривали усю ніч та наступної доби, повідомляють, що вони велися турецькою мовою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в аеропорту Гамбурга чоловік відкрив стрілянину, виїхавши на злітно-посадкову смугу. З ним у машині перебували діти.
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