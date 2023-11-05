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В аеропорту Гамбурга звільнили дівчинку-заручницю: що загрожує зловмиснику

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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В аеропорту Гамбурга звільнили дівчинку-заручницю: що загрожує зловмиснику

Аеропорт Гамбурга / Фото: The Telegraph

Невідомий здійснив декілька пострілів, а також викинув з вікна два коктейлі Молотова. 

У Гамбурзі чоловік, який виїхав на злітну смугу аеропорту, після багатьох годин перемовин, вийшов з авто разом з дочкою і здався без опору. 

Про це повідомляє Spiegel.

Правоохоронці повідомили про завершення операції. 35-річний чоловік вийшов з авто разом з дочкою і здався без опору. 

Відомо, що дитина фізично не постраждала. 

З того моменту пасажирів з літаків евакуювали, роботу аеропорту зупинено, як і залізничні рейси до нього.

"Перемовини правоохоронців зі зловмисником тривали усю ніч та наступної доби, повідомляють, що вони велися турецькою мовою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в аеропорту Гамбурга чоловік відкрив стрілянину, виїхавши на злітно-посадкову смугу. З ним у машині перебували діти.

В аеропорту Гамбурга чоловік відкрив стрілянину

В аеропорту Гамбурга чоловік відкрив стрілянину

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Дата публікації
Перегляди
632
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