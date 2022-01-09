В аеропорту Кабула під час евакуації загубилося немовля: дитину знайшли за кілька місяців

В аеропорту Кабула під час евакуації загубилося немовля: дитину знайшли за кілька місяців

Хлопчику було лише два місяці.

Під час хаосу в аеропорту Кабула, який розпочався після захоплення влади представниками радикального ісламістського руху "Талібан", загубилося немовля: його знайшли лише за кілька місяців.

Дитину повернули родичам, пише Reuters.

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Зазначається, що афганська сім'я передала двомісячне немовля американському військовому через паркан. Сімейна пара змогла потрапити на територію аеропорту лише за пів години. Батько Мірза Алі працював охоронцем посольства США в Афганістані. Він намагався знайти сина, але це виявилося неможливим.

Родину евакуаційним рейсом відправили до Сполучених Штатів. Пів року батьки не знали про дитину. Згодом малюка знайшли в листопаді в кабульського таксиста. Чоловік розповів, що дитя він побачив на летовищі. Намагався розшукати його родину, але відразу не зміг. Лише за кілька тижнів йому таки вдалося повернути знайду дідусеві, які досі перебувають в Кабулі.

Сім'я хлопчика сподівається, що незабаром його відправлять до американського штату Мічиган. Саме там вони зараз проживають.

Sohail Ahmadi was two months old when he got separated from his parents during the U.S.-led evacuation of Kabul airport. Now, he was reunited with his Afghan family, who hope he can be with his parents in the U.S. soon https://t.co/35gAagLnSf pic.twitter.com/BepcLwdsSK — Reuters (@Reuters) January 9, 2022

Нагадамо, таліби закликали торговців у магазинах одягу обезголовити манекени, щоб не накликати немилість Аллаха. Вони заявили, що іслам негативно ставиться до зображення не лише Бога та пророків, а й людських постатей.

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