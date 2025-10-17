В аеропорту Кишинева переполох через можливу вибухівку: що відомо

Аеропорт у Кишиневі / © Getty Images

У Міжнародному аеропорту імені «Еуджена Доги» в Кишиневі (Молдова) 17 жовтня правоохоронці виявили підозрілий багаж, у якому може міститися вибухова речовина. Через загрозу безпеці прикордонна поліція негайно евакуювала всіх пасажирів і працівників аеропорту.

Про це повідомляє видання cotidianul.md.

Як повідомили у прикордонній поліції, прикордонники оперативно відреагували на інцидент, забезпечивши повну евакуацію людей із приміщення аеропорту.

Наразі на місці працюють фахівці Міністерства внутрішніх справ, які перевіряють знайдений предмет, щоб визначити його походження та можливу небезпеку.

Процедуру реєстрації пасажирів тимчасово зупинено, а частину рейсів можуть змінити або перенести. Влада просить мандрівників стежити за оновленнями в онлайн-табло аеропорту, щоб дізнаватися про зміни в розкладі польотів.

«Розраховуємо на розуміння громадян і закликаємо до спокою», — повідомила прикордонна поліція.

До слова, нещодавно спікер президента Росії Дмитро Пєсков пригрозив Молдові «повторенням долі однієї держави» (натяк на Україну) через нову військову доктрину, яка називає РФ головною загрозою. Пєсков заявив, що нинішнє керівництво Молдови «робить серйозну помилку», вибудовуючи відносини з Європою через «повну антагонізацію Росії».