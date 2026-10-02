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В аеропорту Кишинева є загроза вибуху: з будівлі евакуювали пасажирів та персонал
В аеропорту Кишинева терміново призупинили реєстрацію та евакуювали пасажирів із персоналом через повідомлення про мінування, на місці працюють спецпідрозділи МВС Молдови.
У Молдові з аеропорту Кишинева 2 жовтня евакуювали пасажирів та персонал через загрозу вибуху.
Про це повідомили прикордонна поліція Республіки Молдова та пресслужба аеропорту.
На місці працюють спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ.
Процедуру реєстрації призупинили, можливі зміни у розкладі рейсів.
Пасажирам, у яких сьогодні, 2 жовтня, заплановано рейс, рекомендують перевірити його статус на онлайн-панелі аеропорту.
Нагадаємо, у Молдові в районі Орхей неподалік автошляху між населеними пунктами Іванча та Бренешть ввечері 30 вересня вибухнув безпілотник. За даними поліції, спочатку люди повідомили про гучний звук, схожий на вибух. Служби, які виїхали на місце, знайшли біля дороги підірваний об’єкт.