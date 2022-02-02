В аеропорту Праги припинили оголошувати рейси до України російською мовою

Рішення ухвалено на вимогу українського посольства.

Празький аеропорт ім. Вацлава Гавела від 1 лютого всі оголошення на рейси до України не дублюватиме російською мовою, а лише чеською та англійською.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

За його словами, протягом останніх років відомство отримувало звернення від українців із запитаннями і пропозиціями втрутитись.

"Празький аеропорт у листі на адресу Посольства повідомив, що, починаючи від сьогоднішнього дня, 1 лютого, всі оголошення на рейси в Україну нарешті звучатимуть лише чеською та англійською мовами. Тобто стандартним для чеського аеропорту набором мов, так, як це відбувається при посадках на рейси до переважної більшості інших країн", - повідомив він.

Своєю чергою, в аеропорту дублювання інформацію російською аргументували проханнями авіакомпаній і зручністю для пасажирів, які летять транзитом.

"На нашу думку, перший аргумент свідчить про недооцінку авіакомпаніями громадян України, які, переконаний, так само, як і громадяни інших країн, здатні зрозуміти базові оголошення про початок посадки тощо – чеською та англійською мовами. Другий аргумент взагалі звучить дивно, тому що російські громадяни транзитом через Україну зазвичай не літають, оскільки авіасполучення між Україною та країною-агресором вже давно відсутнє", – повідомив посол України в Чехії.

Як повідомлялося, Олександр Лукашенко закликав білорусів не забувати про державну мову, але визнав: для жителів республіки вона буде на другому місці після російської. За його словами, варто прагнути до того, щоб рідну мову знати. Втім, на перше місце він поставив мову сусідньої держави.

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