В аеропорту США зіткнулися два літаки: є жертви (фото)

Під час посадки в аеропорту міста Вотсонвіль у Каліфорнії сьогодні, 19 серпня, зіткнулися два літаки.

За попередніми даними, загинуло багато людей.

Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Вотсонвіля у Twitter.

"До муніципального аеропорту прибули рятувальні служби після того, як два літаки зіткнулися при посадці. Є інформація про жертви", – сказано у повідомленні.

Фото: Associated Press

Наразі на місці інциденту триває розслідування.

Нагадаємо, раніше на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737. На його борту перебувало 133 людини.

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