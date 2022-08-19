В аеропорту США зіткнулися два літаки: є жертви (фото)

Під час посадки в аеропорту міста Вотсонвіль у Каліфорнії сьогодні, 19 серпня, зіткнулися два літаки.
За попередніми даними, загинуло багато людей.
Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Вотсонвіля у Twitter.
"До муніципального аеропорту прибули рятувальні служби після того, як два літаки зіткнулися при посадці. Є інформація про жертви", – сказано у повідомленні.
Наразі на місці інциденту триває розслідування.
Нагадаємо, раніше на півдні Китаю розбився пасажирський літак Boeing 737. На його борту перебувало 133 людини.
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