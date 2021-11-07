В Афганістані чотирьох жінок знайшли вбитими після дзвінка із пропозицією евакуації

В Афганістані чотирьох жінок знайшли вбитими після дзвінка із пропозицією евакуації

Однією з жертв була активістка за права жінок та викладачка університету Фрозан Сафі.

В Афганістані чотирьох жінок знайшли вбитими в північному місті Мазарі-Шаріф після телефонного дзвінка із пропозицією "приєднатися до евакуаційного рейсу".

Про у середу, 6 листопада, із посиланням на представника афганського Міністерства внутрішніх справ талібів Карі Саєда Хості повідомляє AFP.

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Зазначається, що тіла виявили в одному з будинків у межах населеного пункту. У зв'язку із інцидентом заарештували двох людей.

"Затримані на допиті зізналися, що жінок запросили до будинку саме вони. Продовжуюється розслідування, справу передано до суду", - вказав Хості.

Троє співрозмовників, які побажали залишитися анонімними, чули, що жінкам телефонували із запрошенням приєднатися до евакуаційного рейсу. Востаннє загиблих бачили живими, коли вони сідали до автомобіля.

За даними видання, однією з жертв була активістка за права жінок та викладачка університету Фрозан Сафі.

"Я знала одну з цих жінок, Фрозан Сафі, - розповіла на умовах анонімності співробітниця міжнародної організації. - Вона була дуже відомою в місті активісткою серед жінок".

Три тижні тому співрозмовниці видання також телефонував невідомий, який запропонував їй допомогти дістатися безпечного місця за кордоном.

"Він знав всю інформацію про мене, попросив мене надіслати документи, хотів, щоб я заповнила анкету, прикидався посадовою особою з мого офісу, відповідальною за надання інформації США для моєї евакуації", - пригадала вона.

Жінка додала, що дзвінок здався їй підозрілим, тож вона заблокувала контакт. "Мені вже було страшно, - поділилася співрозмовниця. - Я постійно боюся, що хтось підійде до мене, відвезе кудись і пристрелить".

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