В Афганістані розбився, ймовірно, російський літак Falcon 10 – що відомо (відео)

Літак Falcon 10, зареєстрований в Росії, зник з радарів над Афганістаном.
Приватний літак Falcon 10, зареєстрований у державному реєстрі цивільних повітряних суден Росії, який виконував рейс з Індії до Москви, зник з радарів ввечері 20 січня, коли був у повітряному просторі Афганістану.
Про це пишуть росЗМІ.
Попередньо, на борту літака перебували шестеро людей – чотири члени екіпажу і два пасажири. У соцмережах з'явилося відео, імовірно, катастрофи літака.
"Увечері в суботу, 20 січня, перебуваючи в повітряному просторі Афганістану (біля кордону Таджикистану), перестав виходити на зв'язок і зник з екранів радарів літак Falcon 10, зареєстрований у державному реєстрі цивільних повітряних суден Російської Федерації", – повідомляє "Росавіація".
Пошуки повітряного судна тривають.
Літак виконував чартерний санітарний рейс за маршрутом Гая (Індія) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковський (Росія). Першопочатковим місцем вильоту літака Falcon був таїландський аеропорт Утапао.
Міністерство цивільної авіації Індії заявило, що літак, який розбив в Афганістані, був зареєстрований у Марокко, повідомляють пропагандистські ЗМІ РФ.
Нагадаємо, в Іраку бойовики атакували американську військову базу.
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