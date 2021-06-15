В Афганістані скоєно напади на медиків, які проводили вакцинацію: щонайменше п’ятеро загиблих

Правоохоронці вважають, що убивство медиків було скоординованою акцією бойовиків.

У вівторок, 15 червня, в провінції Нангархар на сході Афганістану бойовики здійснили серію нападів на медичні бригади, які здійснюють в цій країні вакцинацію від поліомієліту. Про це повідомляє Радіо Свобода.

У поліції уточнили, що напади бойовиків було скоєно упродовж двох годин у трьох різних місцях і припустили, що ця акція була скоординованою.

За попередніми даними, загинуло щонайменше п’ять медпрацівників. Ще четверо осіб отримали поранення.

У цьому районі діють бойовики "Талібану" та "Ісламської держави", однак жодна з цих організацій досі не взяла на себе відповідальність за вбивство лікарів.

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Слід зазначити, що це вже другий випадок нападу на медиків за останні менш ніж три місяці.

Нагадаємо, що на півночі Афганістану через підрив автомобіля на міні загинуло 11 людей, серед яких було 3 дітей.

Раніше в цій країні внаслідок вибуху загинула журналістка.

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