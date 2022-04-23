В Афганістані вибух у мечеті забрав життя понад 30 людей: серед жертв — діти

В Афганістані вибух у мечеті забрав життя понад 30 людей: серед жертв — діти

Теракт відбувся під час молитви, на яку місцеві жителі прийшли цілими родинами.

У п'ятницю 22 квітня в мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану внаслідок терористичного акту загинули щонайменше 33 людини та понад чотири десятки отримали поранення.

Про це повідомляє aljazeera з посиланням на речника Талібану, який захопив владу в країні, міністра інформації Забіхуллу Муджахіда.

“Вибух стався в мечеті в районі Імам-Сахіб у Кундузі, загинули 33 мирних жителі, включаючи дітей”, – повідомив він, додавши, що ще 43 людини отримали поранення.

Муджахід назвав виконавця нападу в Кундузі причетним до "заколотників та злих елементів", не конкретизувавши, кого саме він має на увазі.

Вибух у мечеті в Кундузі став ще одним із цілої низки схожих терактів. За два дні до інциденту внаслідок вибуху у шиїтській мечеті в Мазар-Шаріфі загинули щонайменше 12 людей, ще 58 отримали поранення. За цей теракт взяло на себе відповідальність регіональне відділення джихадистської організації "Ісламська держава" (ІД).

Попри заяви представників Талібану про перемогу над “Ісламською державою”, в Афганістані існує гілка ІД з атрибутом Хорасан. Вона охоплює історичну територію в Центральній Азії не тільки нинішнього Афганістану, але й Пакистану, Ірану, Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану.

ІД-Хорасан дотримується суворого тлумачення ісламського права і часто використовує насильницькі засоби примусу для досягнення своїх цілей: публічні страти, вбивства старійшин племен або закриття шкіл. Головна мета цієї гілки ІД – зробити Хорасан провінцією глобального халіфату Ісламської держави.

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Нагадаємо, в Афганістані озброєні бойовики, які назвалися талібами, влаштували розстріл на весіллі, аби ті не слухали музику.

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