В Афганістані відновлять страти і ампутації кінцівок: інтерв'ю з лідером "Талібану"

"Відрубування рук дуже необхідне для забезпечення безпеки", - заявляють таліби.

Після захоплення влади в Афганістані "Талібан" готується відновити страти та ампутації кінцівок, які раніше привселюдно відбувалися на спортивному стадіоні Кабула.

Про це в інтерв'ю The Associated Press повідомив співзасновник радикального ісламістського руху мулла Норуддін Турабі, колишній міністр юстиції і ексочільник "Міністерства пропаганди чеснот і запобігання пороку", який зараз відповідає за в'язниці.

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Під час попереднього правління "Талібану", засуджених вбивць зазвичай страчували одним пострілом в голову, випущеним членом родини жертви. Стрільцю також пропонувалося взяти "криваві гроші" і дозволити злочинцю залишитися в живих.

Засудженим за крадіжку раніше ампутовували руки і ноги, залежно від ступеня тяжкості злочину.

Відповідаючи на запитання журналістів, Турабі відкинув обурення щодо таких покарань, сказавши, що завдяки ним "у нас була повна безпека у всіх частинах країни". Він також застеріг світ від втручання у справи нових "правителів" Афганістану.

"Всі критикували нас за покарання на стадіоні, але ми ніколи нічого не говорили про їхні закони і покарання, - заявив лідер талібів. - Ніхто не казатиме нам, якими повинні бути наші закони. Ми будемо слідувати ісламу і будемо встановлювати свої закони на основі Корану".

За його словами, тепер справи про злочини розглядатимуться в суді, зокрема й жінками, однак основою законів Афганістану буде Коран і покарання, які практикувалися до вторгнення американських та британських військ у 2001 році, будуть відновлені.

"Відрубування рук дуже необхідне для забезпечення безпеки, - заявив Турабі, вказавши, що це має стримувальний ефект. Він додав, що "влада" вивчає питання про те, чи застосовувати покарання публічно, і "розробить політику".

Зауважимо, що в останні дні в Кабулі бойовики "Талібану" відновили публічне засудження чоловіків, обвинувачених в дрібних крадіжках.

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Так, щонайменше двічі цього тижня чоловіків у Кабулі пхали у кузов пікапа зі зв'язаними руками і виставляли напоказ для приниження. Декому з них вішали на шию або засовували в рот черствий хліб.

Коментуючи дії нового "уряду" Афганістану, Турабі заявив, що тепер таліби дозволятимуть телебачення, мобільні телефони, фото і відео, "тому що це потреба людей, і ми серйозно до цього ставимося".

Він додав, що таліби також розглядають ЗМІ як спосіб поширення своїх ідей. "Тепер ми знаємо, що замість сотень, ми можемо досягти мільйонів", - сказав він, додавши, що якщо покарання все ж будуть публічними, то люди зможуть знімати їх на відео або фотографувати, щоб поширити стримувальний ефект.

Як повідомлялося, 23 вересня Україна евакуювала з Афганістану ще близько 100 громадян.

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