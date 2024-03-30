В Афганістані жінок публічно забиватимуть до смерті камінням за зраду

Таліби заявили, що практика публічних страт жінок буде одним з елементів боротьби проти "впливу Заходу".
Верховий лідер угруповання "Талібан" Хайбатулла Ахундзада заявив, що в Афганістані повернуться до публічних страт жінок за зраду.
Про це інформує The Guardian.
"Ми будемо пороти жінок... забиватимемо їх камінням до смерті публічно", — повідомив він.
"Ви можете назвати це порушенням прав жінок, коли ми публічно побиваємо їх камінням або бичуємо за вчинення перелюбу, тому що вони суперечать вашим демократичним принципам, але я представляю Аллаха, а ви — Сатану", — сказав він.
Крім того, він заявив, що практика публічних страт жінок буде одним з елементів боротьби проти "впливу Заходу".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Афганістані таліби забороняють протизаплідні засоби.
Крім того, ми раніше інформували, що в Афганістані таліби вперше після захоплення влади публічно стратили людину.
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