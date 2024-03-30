В Афганістані жінок публічно забиватимуть до смерті камінням за зраду

Таліби заявили, що практика публічних страт жінок буде одним з елементів боротьби проти "впливу Заходу".

Верховий лідер угруповання "Талібан" Хайбатулла Ахундзада заявив, що в Афганістані повернуться до публічних страт жінок за зраду.

Про це інформує The Guardian.

"Ми будемо пороти жінок... забиватимемо їх камінням до смерті публічно", — повідомив він.

"Ви можете назвати це порушенням прав жінок, коли ми публічно побиваємо їх камінням або бичуємо за вчинення перелюбу, тому що вони суперечать вашим демократичним принципам, але я представляю Аллаха, а ви — Сатану", — сказав він.

Крім того, він заявив, що практика публічних страт жінок буде одним з елементів боротьби проти "впливу Заходу".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Афганістані таліби забороняють протизаплідні засоби.

Крім того, ми раніше інформували, що в Афганістані таліби вперше після захоплення влади публічно стратили людину.

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