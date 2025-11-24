В Афганістані Талібан вимагає від чоловіків "здавати неслухняних жінок"

Талібан змушує чоловіків доносити на власних дружин

Реклама

В Афганістані таліби почали вимагати від чоловіків «здавати неслухняних жінок».

Про це пише Afghanistan International.

За словами місцевих жителів, в провінції Кандагар представники так званої «поліції моралі» талібів доручають чоловікам видавати жінок, які їм «не підкоряються», щоб їх можна було «виправити». Ці директиви були оголошені в мечетях кількох районів.

Реклама

Мешканці повідомили Afghanistan International, що представники Талібану нещодавно посилили відвідування місцевих мечетей, закликаючи сім’ї видавати жінок, які «не слухають членів сім’ї чоловічої статі, ходять на ринок без дозволу або не носять повний хіджаб».

В одному з районів бойовики після вечірньої молитви навіть зачиняли двері мечеті та не випускали людей, поки не виголосять свої вимоги.

«Ми прийшли помолитися, а вони заявили, що ніхто не має права виходити. Вони сказали нам, що жінок, які не слухаються своїх чоловіків, потрібно передати їм, щоб їх можна було „виправити“», — розповів один із очевидців.

Один із жителів назвав ситуацію «вкрай принизливою» та додав, що «ніхто не віддасть свою дружину, щоб її ув’язнив хтось інший».

Реклама

Деякі мешканці попереджали, що поведінка талібських бойовиків чинить психологічний тиск на жінок і може спонукати чоловіків використовувати накази талібів як інструмент примусу вдома. Вони застерігали, що такі дії, ймовірно, посилять сімейні конфлікти.

Раніше ми писали, що Ірак фактично легалізував шлюби з дітьми.