В Афганістані жінки гинули під завалами: таліби рятували чоловіків першими

В Афганістані після руйнівного землетрусу жінки та дівчата опинилися в особливо трагічній ситуації: через суворі обмеження режиму талібів вони були змушені чекати на допомогу, тоді як чоловіків і дітей рятували насамперед. Ця трагедія, як зазначають в ООН, стала символом подвійних стандартів, яких зазнає афганське суспільство.

Про це пише The New York Times.

Ігнорування постраждалих жінок

Як повідомляє The New York Times, через заборону фізичного контакту між чоловіками й жінками, які не є родичами, багатьом постраждалим жінкам не надали своєчасної допомоги. Деякі з них чекали, поки прибудуть жінки з інших сіл, щоб їх дістали з-під завалів.

«Нас зібрали в одному кутку й забули про нас. Ніхто не підійшов, не запитав, що нам потрібно», — розповіла 19-річна Айша з провінції Кунар.

За її словами, багато поранених жінок і дівчат-підлітків залишилися без допомоги. Волонтер Тахзібулла Мухазеб підтвердив, що рятувальники-чоловіки не поспішали витягати жінок з-під уламків.

«Здавалося, що жінки були невидимими. Чоловіків і дітей лікували першими, а жінки сиділи осторонь і чекали на допомогу», — додав він.

В окремих випадках рятувальники, щоб уникнути контакту, витягали жінок лише за одяг.

Обмеження, які поглиблюють кризу

Представниця UN Women в Афганістані Сьюзан Фергюсон наголосила, що в цій катастрофі жінки та дівчата постраждали найбільше, тому їхні потреби мають бути в центрі уваги. Проте вирішення проблеми ускладнюється.

Афганістан уже кілька років потерпає від дефіциту медичних працівників, особливо жінок. Торік «Талібан» заборонив жінкам навчатися в медичних закладах, що лише погіршило ситуацію.

Крім того, жінкам заборонено навчатися після 6 класу, подорожувати без супроводу чоловіка та працювати в більшості сфер, зокрема в гуманітарних організаціях. Співробітниці ООН стикалися з переслідуваннями і погрозами, що змусило агентства переводити їх на дистанційну роботу.

Лицемірство режиму «Талібану»

На тлі цих трагічних подій колишня працівниця ЦРУ Сара Адамс привернула увагу до ще одного скандалу. Вона оприлюднила фото дружин високопоставлених талібів, які вільно подорожують світом за дипломатичними паспортами з фотографіями.

Ця кампанія під назвою Taliban Housewives має на меті викрити лицемірство режиму, який забороняє афганським жінкам мати фото в офіційних документах. Хоча раніше лідер талібів Хібатулла Ахундзада видав усний указ про таку заборону, після розголосу влада «Талібану» заявила, що фото в документах для жінок всередині країни є «добровільними», але обов’язковими для тих, хто живе за кордоном.

Адамс підкреслила, що дружини талібів «не є невинними спостерігачками». Вони користуються привілеями та подорожують світом, поки їхні співгромадянки позбавлені навіть базових прав.

Нагадаємо, внаслідок землетрусу магнітудою 6 балів постраждало понад 1500 осіб, повідомило у своїй заяві міністерство внутрішніх справ Афганістану, яке контролюється рухом «Талібан». Як зазначається, кількість загиблих сягнула 622 осіб. Раніше державне мовлення «Радіо й телебачення Афганістану» (RTA) повідомило про кількість жертв приблизно у 500 осіб.

Також у Дагестані було зафіксовано землетрус магнітудою 5,5 бала. Поштовхи відчули жителі багатьох населених пунктів. Епіцентр землетрусу розташовувався на глибині 10 кілометрів, за 51 км на північний захід від Дербента та за 28 км на схід від міста Ізбербаш. Кадрами події в соцмережах поділилися мешканці різних міст Дагестану. Зокрема, під час гри між командами «Магма» та «Азерпетрол» на стадіоні чітко відчули поштовхи, але матч продовжився.