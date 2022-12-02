В Афінах "коктейлями Молотова" спалили автомобіль працівниці посольства Італії

Вранці у п'ятницю, 2 грудня, у столиці Греції невідомі зловмисники за допомогою "коктейлів Молотова" знищили один із двох автомобілів на стоянці резиденції першого радника посольства Італії.

Про це повідомляє видання GR Times.

Окрім автомобіля, який загорівся, вогонь пошкодив ще одну автівку, яка стояла поруч. На місці події поліція виявила пляшки з легкозаймистою рідиною, запальнички та сірники.

Знищений автомобіль належить італійській дипломатці, першому раднику посольства в Афінах Сюзанні Шляйн.

Міністерство закордонних справ Італії оприлюднило заяву, в якій "найрішучіше засудило серйозний кримінальний акт проти Сюзанни Шляйн та її сім'ї".

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Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що це "ймовірний напад анархістського походження".

Грецька влада також рішуче засудила цей напад.

"Такі неприйнятні дії жодним чином не порушать чудові відносини та давні дружні зв'язки між Грецією та її партнером і союзником Італією", - йдеться в заяві МЗС Греції.

Напади на політичні дипломатичні цілі, банки чи іноземні компанії з використанням саморобних запалювальних пристроїв, які завдають шкоди, але рідко призводять до жертв, є частим явищем у Греції. Поліція звинувачує у них ультраліві або анархістські групи.

Нагадаємо, у середу, 30 листопада, в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства.

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