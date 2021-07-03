В Африці COVID-19 поширюється зі швидкістю лісової пожежі: в ООН попереджають про загрози від пандемії

В Африці COVID-19 поширюється зі швидкістю лісової пожежі: в ООН попереджають про загрози від пандемії

Гутерріш підкреслив, що без міжнародної солідарності не обійтися.

В Африці COVID-19 поширюється зі швидкістю лісової пожежі, що може призвести до його подальшої мутації й появи варіанта, проти якого вакцини будуть не ефективні. В цій ситуації в небезпеці опиняться як глобальна північ, так і глобальний південь.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом в ході свого візиту до цієї країни.

"Мікроскопічний вірус вже убив майже чотири мільйони людей. Він серйозно підірвав економіку в усьому світі. Ми досі не перемогли цей вірус", - сказав Гутерріш.

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За словами глави ООН, без міжнародної солідарності не обійтися, нагадавши, що в країнах Європейського Союзу налічується зараз 67,8 доз вакцин на 100 жителів, а в Африці - 1,8 доз на 100 жителів.

Гутерріш вкотре заявив про необхідність прийняти Глобального плану вакцинації, добиватися збільшення кількості виробництва вакцин щонайменше вдвічі та добиватися їхнього справедливого розподілу.

Нагадаємо, що у Південно-Африканській Республіці у п'ятницю, 2 липня, зареєстрували 24 270 нових випадків зараження на COVID-19. Це найвищий добовий показник захворюваності в країні від початку пандемії.

Також Південно-Африканська Республіка 27 червня оголосила про посилення карантинних обмежень у зв'язку зі сплеском захворюваності на коронавірус.

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