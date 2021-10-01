В Африці помер 127-річний чоловік: перед смертю він розкрив секрет довголіття

В Африці помер 127-річний чоловік: перед смертю він розкрив секрет довголіття

Родичі кажуть, що чоловік був старше свого віку.

У південно-африканському місті Еритрея помер чоловік, якого його родичі називали "найстарішою людиною на Землі".

Про це пише видання Daily Mail.

Згідно з церковними записами, Натабай Тінсієв народився 127 років тому. У свою чергу, його онук вважає, що в записах зазначено рік хрещення, а сам його дід був старше на 10 років, тобто народився в 1884 році.

Як аргумент він наводить той факт, що в ті далекі часи священикам рідко вдавалося дістатися до місць, де народився Натабай Тінсієв, а тому батькам часто доводилося десятиліттями чекати на хрещення своїх дітей.

Коли Тінсієв був живий, він розповів своєму онукові про секрет свого довголіття. Головним для цього він назвав "терпіння, щедрість і життя, повне радості".

Місцевий католицький священик підтвердив наявність запису про хрещення Тінсієва, згадавши, як у 2014 році відзначалося 120-річчя чоловіка.

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