В Африці помер 127-річний чоловік: перед смертю він розкрив секрет довголіття

Родичі кажуть, що чоловік був старше свого віку.
У південно-африканському місті Еритрея помер чоловік, якого його родичі називали "найстарішою людиною на Землі".
Про це пише видання Daily Mail.
Згідно з церковними записами, Натабай Тінсієв народився 127 років тому. У свою чергу, його онук вважає, що в записах зазначено рік хрещення, а сам його дід був старше на 10 років, тобто народився в 1884 році.
Як аргумент він наводить той факт, що в ті далекі часи священикам рідко вдавалося дістатися до місць, де народився Натабай Тінсієв, а тому батькам часто доводилося десятиліттями чекати на хрещення своїх дітей.
Коли Тінсієв був живий, він розповів своєму онукові про секрет свого довголіття. Головним для цього він назвав "терпіння, щедрість і життя, повне радості".
Місцевий католицький священик підтвердив наявність запису про хрещення Тінсієва, згадавши, як у 2014 році відзначалося 120-річчя чоловіка.