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В Африці розбився український вертоліт миротворчої місії: що відомо (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Африці розбився український вертоліт миротворчої місії: що відомо (фото)

Фото/Twitter: MINUSMA.

Гелікоптер Мі-8 розбився 15 червня в Африці.

В аеропорту малійського міста Гао 15 червня розбився український вертоліт, який перебував там в рамках миротворчої місії ООН. Український борт при заходженні на посадку не зміг впоратися з сильним вітром, вдарився об покриття аеродрому і був сильно пошкоджений. Внаслідок аварії декілька людей серйозно постраждали.   

Про це повідомила пресслужба місії MINUSMA.

У момент аварії у вертольоті перебували чотири члени екіпажу та десять пасажирів. Внаслідок падіння двоє пасажирів отримали важкі травми, їх госпіталізували. Інші пасажири та члени екіпажу практично не постраждали.

Український вертоліт перебував у Малі в рамках місії MINUSMA. Це миротворча місія ООН, яка мала стабілізувати ситуацію в країні під час війни, що розпочалась після повстанням туарегів  2012 року, які боролись за незалежність північного регіону Малі.

В Африці розбився український вертоліт миротворчої місії. Фото/Twitter: MINUSMA / ©
В Африці розбився український вертоліт миротворчої місії. Фото/Twitter: MINUSMA
Фото/Twitter: MINUSMA. / ©
Фото/Twitter: MINUSMA.

Нагадаємо, уряд Угорщини спростував заяви про те, що відмовив українським дипломатам у доступі до 11 наших експолонених, яких Росія передала Будапешту.

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Дата публікації
Перегляди
4673
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