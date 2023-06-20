В Африці розбився український вертоліт миротворчої місії: що відомо (фото)

В аеропорту малійського міста Гао 15 червня розбився український вертоліт, який перебував там в рамках миротворчої місії ООН. Український борт при заходженні на посадку не зміг впоратися з сильним вітром, вдарився об покриття аеродрому і був сильно пошкоджений. Внаслідок аварії декілька людей серйозно постраждали.

Про це повідомила пресслужба місії MINUSMA.

У момент аварії у вертольоті перебували чотири члени екіпажу та десять пасажирів. Внаслідок падіння двоє пасажирів отримали важкі травми, їх госпіталізували. Інші пасажири та члени екіпажу практично не постраждали.

Український вертоліт перебував у Малі в рамках місії MINUSMA. Це миротворча місія ООН, яка мала стабілізувати ситуацію в країні під час війни, що розпочалась після повстанням туарегів 2012 року, які боролись за незалежність північного регіону Малі.

В Африці розбився український вертоліт миротворчої місії. Фото/Twitter: MINUSMA

Фото/Twitter: MINUSMA.

Нагадаємо, уряд Угорщини спростував заяви про те, що відмовив українським дипломатам у доступі до 11 наших експолонених, яких Росія передала Будапешту.

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