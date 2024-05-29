В Африці в басейні знайшли золото на десятки мільярдів доларів: що про це відомо

Басейн Вітватерсранд став об’єктом так званої “золотої лихоманки” у 19 столітті.

Басейн Вітватерсранд, який розташований в Африці, може зберігати безліч “невидимого золота”. Його вартість може досягати 24 мільярдів доларів. Вчені, ймовірно, знають, як отримати до нього доступ.

Про це пише видання IFLScience.

Як зазначається, басейн Вітватерсранд став об’єктом так званої “золотої лихоманки” у 19 столітті. Видобуток золота з нього став настільки прибутковим, що сприяв заснуванню міста Йоганнесбург.

Що цікаво, за оцінками, близько 40% золота, яке було видобуто з землі, знайдено саме в цьому басейні. Під час видобутку золота залишилася купа відходів, які отримали назву “хвости”.

Один із вчених Зімбабве провів аналіз та підрахував, що в басейні може зберігатися до 460 тонн так званого “невидимого золота”. Водночас сам дорогоцінний метал не завжди зберігається у формі блискучих злитків. Інколи він “ховається” всередині інших мінералів.

Вчений не тільки оцінив вагу золота, а й запропонував способи його вилучення. Він пропонує новий спосіб переробки хвостосховищ для одержання металу, оскільки нинішні методи є досить неефективними.

“Історично концентрація золота у хвостосховищах вважалася надто низькою, щоб мати цінність. Але тепер, коли великий видобуток виснажив велику частину багатих концентрацій золота, добувати його стає неможливо – деякі шахти вже досягають глибини чотирьох кілометрів під землею. Пошук золота в джерелах з низькою концентрацією стає дедалі життєздатнішим”, — заявив доктор Стів Чингвару

За його словами, зазвичай у процесі такої розробки вдається витягти лише 30% золота. У своїй же роботі Чингвару вивчив, як можна витягти з піриту 70%, що залишилися.

“Якщо переробити пірит, можна усунути основну причину кислотних дренажів шахт, а також отримати від цього економічну вигоду. Цей процес має потенціал для отримання додаткових цінних побічних продуктів, таких як мідь, кобальт і нікель, а також зменшення або навіть усунення забруднення важкими металами та кислотних дренажів шахт, пов'язаних зі скиданням хвостів”, - додав доктор.

В басейні, за оцінками вченого, може зберігатися золота на 24 мільярди доларів.

Нагадаємо, що дівчина купила два мішки з прикрасами за 50 доларів та була шокована, що в мішках були дорогоцінні кольє та сережки.

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