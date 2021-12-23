В Африці від загадкової хвороби померло майже 100 людей: які симптоми у невідомої недуги

В Африці від загадкової хвороби померло майже 100 людей: які симптоми у невідомої недуги

За даними МОЗ Південного Судану, смерть від недуги фіксують у людей похилого віку та дітей.

В Південному Судані, Східна Африка, невідома хвороба забрала понад 100 життів. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розслідує загадкову недугу.

Про це повідомляє ABC News повідомив комісар округу Фангак Біл Бутрос Біл.

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За його словами, в окрузі Фангак, штат Джонглей, від невідомої хвороби наразі померли 97 людей О станній летальний випадок зафіксували у літньої жінки 23 грудня. Вона стала 97 жертвою загадкової хвороби. Згідно з інформацією МОЗ Південного Судану, в основному зафіксовано смерть серед людей похилого віку та дітей у віці від 1 до 14 років.

Симптоми загадкової хвороби:

кашель,

діарея,

лихоманка,

головний біль,

біль у грудях, суглобах,

втрата апетиту,

слабкість тіла.

Як пише видання, речник ВООЗ для Африки Коллінз Боак’є-Аджеманг повідомив, що агентство почало розслідувати спалах в листопаді, але наразі фахівці не мають додаткових деталей.

Комісар округу зазначає, що на території округу Фангак створили мобільні клініки для лікування людей. У цьому допомогли неурядові організації, які доставили медичні товари.

Як повідомлляи раніше, у Нігерії загадкова хвороба вбила дівчину, ще понад 30 людей госпіталізовано.

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