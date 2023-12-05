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В Африці загинули рекрутери російської ПВК: спецслужби РФ звинувачують Україну

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Африці загинули рекрутери російської ПВК: спецслужби РФ звинувачують Україну

Приватна військова компанія / Фото: depositphotos.com

Пропагандисти називають проведену операцію "найвищим класом".

У Ліберії за загадкових обставин загинули троє росіян, які проводили вербування до незаконного збройного формування "Редут".

Про це пише російський телеграм-канал, посилаючись на джерела у спецслужбах.

За даними пропагандистів, автомобіль з вербувальниками атакували FPV-дрони. Усі троє чоловіків загинули, водій отримав поранення.

Цікаво, що пропандисти заявляють, що атака дронами-камікадзе виглядає результатом роботи "фахівців найвищого класу".

"Такі виросли внаслідок нинішнього конфлікту в Україні", - вважають вони. 

За даними джерела у ГРУ РФ,  що ценібито справа рук "українських спецслужб".

 "Зараз, звичайно, йде боротьба за африканських рекрутів, проте тут чітко видно український слід - була атакована саме та машина, в якій їхали вербувальники. Атаку проводили зблизька", - каже джерело.

Що відомо про ПВК "Редут"

За відкритими даними, приватна військова компанія "Редут" ("Щит") - це російське незаконне збройне формування, яке складається із найманців. Використовувалось для охорони об'єктів нафтогазової галузі в Сирії та для підготовки російського вторгнення в Україну. У 2022 році взяло участь у війні проти України.

Нагадаємо, у листопада 2023 року в ISW повідомляли, що на зміну "Вагнеру" в Україну на війну прийшли дві ПВК. Одна із них - "Редут".

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Дата публікації
Перегляди
692
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