В Африці заявили, що багаті країни "умисно" провалили COVID-вакцинацію на континенті

У COVAX не виконали свою обіцянку щодо постачання COVID-вакцин і "ввели в оману" африканців, каже Масіїва.

Спеціальний посланник Африканського союзу і телекомунікаційний магнат Страйв Масіїва звинуватив найбагатші країни світу в тому, що вони свідомо не постачають на континент достатню кількість вакцин від COVID-19.

Про це він заявив в середу, 23 червня, в етері CNBC, повідомляє The Guardian.

За його словами, глобальна ініціатива COVAX не виконала свою обіцянку забезпечити до грудня 2021 року виробництво 700 мільйонів доз вакцин від коронавірусу для доставки в Африку.

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"Питання не в тому, чи був це моральний провал, він був умисним. Ті, у кого є ресурси, проштовхнулися до початку черги і взяли на свій контроль свої виробничі активи", - висловився Масіїва.

"Уявіть, що ми в селі, і там посуха, і хліба не вистачить, і найбагатші хлопці хапають пекаря, і вони беруть на свій контроль виробництво хліба, і ми всі повинні йти до цих хлопців, щоб просити буханець хліба", - продовжив спецпосланник.

Телекомунікаційний магнат переконаний, що у випадку розслідування поширення вакцин від коронавірусу, ініціатива ВООЗ COVAX, спрямована на надання бідним країнам можливості отримати безкоштовні препарати, визнають винною за "введення в оману".

"Ми дісталися до грудня, вважаючи, що весь світ збирається разом, щоб купити вакцини, не знаючи, що нас загнали в кут, в той час як інші втекли за припасами", - додав Масіїва.

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Він також зазначив, що під час зустрічі з виробниками вакцин в грудні минулого року йому сказали, що всі виробничі потужності на 2021 рік продані.

"Отже, люди, які купували вакцини, і ті, хто продавав їм вакцини, знали, що для нас нічого не буде", - підсумував представник Африканського союзу.

У той час як Велика Британія повністю вакцинувала 47% своїх громадян, а США - 45%, менше 1% населення Африки були повністю щеплені від коронавірусу. На континенті з 1,3 мільярда населення було введено всього близько 40 мільйонів доз.

Колишній прем'єр-міністр Португалії Жозе Мануел Баррозу, який брав участь в дебатах CNBC, визнав, що розподіл вакцин був несправедливим. Він сказав, що система повинна бути переглянута, і уроки повинні бути взяті з помилок, зроблених досі.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили про нестачу вакцини від коронавірусу.

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