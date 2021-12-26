В африканській країні Буркіна-Фасо оголосили дводенну жалобу через вбивство понад 40 людей

В африканській країні Буркіна-Фасо оголосили дводенну жалобу через вбивство понад 40 людей

Загалом унаслідок бойових дій у регіоні загинули щонайменше дві тисячі людей.

В охопленій бойовими діями Буркіна-Фасо оголосили дводенну жалобу. На півночі цієї африканської країни екстремісти вбили 41 людину. Серед них – члени створеного для підтримки армії загону самооборони "Волонтери захисту Батьківщини" та його лідер Ладжі Йоро. Ідентифікація всіх жертв триває.

Масове вбивство сталося в четвер, 23 грудня. Жалобу оголосили на 26 та 27 грудня. Про це повідомляє arabnews.com.

"Розшукова місія в районі засідки збройних терористичних формувань... виявила 41 тіло. Президент оголосив національну жалобу на 48 годин", – йдеться в заяві уряду Буркіна-Фасо, опублікованій ввечері 25 грудня.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що засідка була спрямована на колону торговців у супроводі загону самооборони поблизу Уахігуя, міста неподалік від кордону Малі.

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Зазначимо, у листопаді сталося ще одне масове вбивство в цьому неспокійному районі. Тоді вбили 57 осіб, серед яких 53 - жандарми. А на початку грудня в сусідній Малі стався вибух, внаслідок чого загинули семеро миротворців ООН, а ще троє отримали серйозні поранення.

Нагадаємо, бойові дії в Буркіна-Фасо, а також сусідніх Малі та Нігері тривають від 2012-2015 років. Уряди країн воюють із озброєними угрупованнями бойовиків, пов’язаними з терористичними "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

Внаслідок бойових дій щонайменше дві тисячі людей загинули, а 1,4 мільйона були змушені тікати з небезпечного регіону.

Раніше повідомляли, влада африканської держави Малі, яка втратила контроль над північними регіонами країни, запросила “для боротьби з терористами” російську приватну військову компанію.

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