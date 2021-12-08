В африканській країні внаслідок вибуху загинуло семеро миротворців ООН, ще троє - отримали поранення

Колона миротворців прямувала до міста Севаре, коли стався вибух.
В африканській країні Малі стався вибух, внаслідок чого загинули семеро миротворців ООН, а ще троє отримали серйозні поранення.
Про це повідомляє AFP.
Вибух стався в районі Бандіагара, коли колона миротворців прямувала до міста Севаре. Як пише видання, напад вчинили бойовики, яких пов’язують з Аль-Каїдою або угрупованням "Ісламська держава".
Варто зазначити, Малі є епіцентром бойових дій джихадистів. Військовий конфлікт тягнеться від 2012 року і протягом трьох років поширився на сусідні країни Нігер та Буркіна-Фасо. В результаті бойових дій тисячі людей по всьому регіону стали жертвами, близько двох мільйонів втекли з країни.
Раніше повідомляли, влада африканської держави Малі, яка втратила контроль над північними регіонами країни, запросила “для боротьби з терористами” російську приватну військову компанію.