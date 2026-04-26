В африканській країні убили головного союзника Москви

Генерал Камара був центральною фігурою у військовому уряді Малі, який захопив владу після двох переворотів в цій країні.

Міністр оборони Малі Садіо Камара під час візиту в Москву

Міністр оборони Малі Садіо Камара (ліворуч) під час візиту в Москву / © Associated Press

В африканській країні Малі місцеві повстанці ліквідували міністра оборони Садіо Камару, якого називали головним союзником Росії. На боці урядових військ цієї країни воюють російські найманці, яких також знищують.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Для вбивства генерала використали вантажівку з вибухівкою, якою керував смертник.

Атака відбулася у резиденції Камари в Каті, добре укріпленому військовому містечку приблизно за 15 км на північний захід від столиці Бамако, де також проживає тимчасовий президент Ассімі Гоїта.

Генерала Камару було вбито під час скоординованих атак на військові об’єкти по всій країні, здійснених угрупованням, пов’язаним з «Аль-Каїдою», та туарегськими повстанцями.

Озброєні групи в Малі, які раніше воювали одна з одною, тепер об’єднали сили для нападу на свого спільного ворога — урядові сили.

Камара був центральною фігурою у військовому уряді, який захопив владу після двох переворотів поспіль у 2020 та 2021 роках.

Він був однією з найвпливовіших постатей у правлячому військовому керівництві та розглядався як можливий майбутній лідер Малі.

Аналітики називають смерть Камари «серйозним ударом по збройних силах країни».

Тимчасовий президент країни Ассімі Гоїта під час атаки не постраждав.

Коли стався напад, його перевели у безпечне місце, тож він залишається командувачем військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Малі було збито російський вертоліт із найманцями. Усі, хто були на борту, не вижили.

