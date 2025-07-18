Ігор Нестеров (ліворуч) та Олександр Повєткін / © скриншот з відео

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В Африці у Малі вбили найманця ПВК «Вагнер» Ігоря Нестерова, який був тренером російського боксера Олександра Повєткіна.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на поінформоване джерело.

Нестерова було ліквідовано під час виконання бойового завдання у північно-західній частині Африки.

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Окрім місій у Малі, Нестеров також воював проти України та позував на фото разом з іншими російськими військовими. Вихованець найманця — Повєткін — також підтримав російську війну проти України.

Ігор Нестеров та російські військові / © Hromadske.ua

Нагадаємо, в червні найманці «Вагнера» заявили про те, що «завершують основну місію» в Малі та повертаються до Росії.

Що «вагнерівці» робили в Малі

Від 2012 року Малі перебуває у стані політичної нестабільності. Поточна влада сформувалася після державного перевороту 2020-го, який очолив командир спецбатальйону Ассімі Гойта, усунувши президента Ібрагіма Бубакара Кейту. Новий режим отримав підтримку з боку Росії, зокрема через співпрацю з озброєними формуваннями, пов’язаними з ПВК «Вагнер».

Після бунту 2023 року частина найманців «Вагнера» відмовилися підписувати контракти з Міноборони РФ і були перекинуті до Африки, де продовжили свою діяльність, беручи участь у збройних конфліктах.

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