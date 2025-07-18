ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1082
Час на прочитання
1 хв

В Африці ліквідували "вагнерівця", який тренував боксера Повєткіна — ЗМІ

Ігор Нестеров загинув під час виконання бойового завдання у Малі, а раніше брав участь у війні проти України.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Ігор Нестеров (ліворуч) та Олександр Повєткін

Ігор Нестеров (ліворуч) та Олександр Повєткін / © скриншот з відео

В Африці у Малі вбили найманця ПВК «Вагнер» Ігоря Нестерова, який був тренером російського боксера Олександра Повєткіна.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на поінформоване джерело.

Нестерова було ліквідовано під час виконання бойового завдання у північно-західній частині Африки.

Окрім місій у Малі, Нестеров також воював проти України та позував на фото разом з іншими російськими військовими. Вихованець найманця — Повєткін — також підтримав російську війну проти України.

Ігор Нестеров та російські військові / © Hromadske.ua

Ігор Нестеров та російські військові / © Hromadske.ua

Нагадаємо, в червні найманці «Вагнера» заявили про те, що «завершують основну місію» в Малі та повертаються до Росії.

Що «вагнерівці» робили в Малі

Від 2012 року Малі перебуває у стані політичної нестабільності. Поточна влада сформувалася після державного перевороту 2020-го, який очолив командир спецбатальйону Ассімі Гойта, усунувши президента Ібрагіма Бубакара Кейту. Новий режим отримав підтримку з боку Росії, зокрема через співпрацю з озброєними формуваннями, пов’язаними з ПВК «Вагнер».

Після бунту 2023 року частина найманців «Вагнера» відмовилися підписувати контракти з Міноборони РФ і були перекинуті до Африки, де продовжили свою діяльність, беручи участь у збройних конфліктах.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie