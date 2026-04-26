ТСН у соціальних мережах

В Африці збито гелікоптер з російськими найманцями: не вижив ніхто

Екіпаж і мобільна вогнева група, яка була на борту, загинули, повідомляв Z-блогер.

В Африці збитий російський вертоліт із найманцями

В Африці збитий російський вертоліт із найманцями

В Африці збитий російський вертоліт із найманцями. Усі, хто були на борту, не вижили.

Про це повідомив російський Z-блогер Ілля Туманов (Fighterbomber).

Міноборони РФ, а також офіційні ЗМІ країни-агресорки мовчать.

«В Африці втрачено наш вертоліт. Екіпаж і мобільна вогнева група, яка була на борту, загинули», — повідомив Z-блогер.

В Африці збитий російський вертоліт із найманцями / © скриншот

В Африці збитий російський вертоліт із найманцями / © скриншот

Туманов уточнив, що, за попередніми даними, борт було збито зенітним комплексом.

Пропагандист не навів жодних деталей.

Зазначимо, що військова присутність Росії в Африці є значною. Йдеться про близько 10 країн. Раніше там активно працювала ПВК «Вагнер». Однак після її бунту та ліквідації функції перехопив так званий «Африканський корпус» Міноборони РФ. Попередньо вертоліт було втрачено в Малі.

Нагадаємо, наприкінці березня на Донеччині бійці ЗСУ збили російський вертоліт за допомогою дрона.

Дата публікації
Кількість переглядів
653
