В Африці збито гелікоптер з російськими найманцями: не вижив ніхто

В Африці збитий російський вертоліт із найманцями / © скриншот з відео

В Африці збитий російський вертоліт із найманцями. Усі, хто були на борту, не вижили.

Про це повідомив російський Z-блогер Ілля Туманов (Fighterbomber).

Міноборони РФ, а також офіційні ЗМІ країни-агресорки мовчать.

«В Африці втрачено наш вертоліт. Екіпаж і мобільна вогнева група, яка була на борту, загинули», — повідомив Z-блогер.

Туманов уточнив, що, за попередніми даними, борт було збито зенітним комплексом.

Пропагандист не навів жодних деталей.

Зазначимо, що військова присутність Росії в Африці є значною. Йдеться про близько 10 країн. Раніше там активно працювала ПВК «Вагнер». Однак після її бунту та ліквідації функції перехопив так званий «Африканський корпус» Міноборони РФ. Попередньо вертоліт було втрачено в Малі.

