В Африці збито гелікоптер з російськими найманцями: не вижив ніхто
Екіпаж і мобільна вогнева група, яка була на борту, загинули, повідомляв Z-блогер.
В Африці збитий російський вертоліт із найманцями. Усі, хто були на борту, не вижили.
Про це повідомив російський Z-блогер Ілля Туманов (Fighterbomber).
Міноборони РФ, а також офіційні ЗМІ країни-агресорки мовчать.
«В Африці втрачено наш вертоліт. Екіпаж і мобільна вогнева група, яка була на борту, загинули», — повідомив Z-блогер.
Туманов уточнив, що, за попередніми даними, борт було збито зенітним комплексом.
Пропагандист не навів жодних деталей.
Зазначимо, що військова присутність Росії в Африці є значною. Йдеться про близько 10 країн. Раніше там активно працювала ПВК «Вагнер». Однак після її бунту та ліквідації функції перехопив так званий «Африканський корпус» Міноборони РФ. Попередньо вертоліт було втрачено в Малі.
Нагадаємо, наприкінці березня на Донеччині бійці ЗСУ збили російський вертоліт за допомогою дрона.