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В Албанії італійські туристи втекли з ресторану, не заплативши – за вечерею платив посол Італії (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Албанії італійські туристи втекли з ресторану, не заплативши – за вечерею платив посол Італії (відео)

Джорджа Мелоні. / Фото: Associated Press

Прем'єр-міністерка Італії Мелоні Джорджа відреагувала на ганебний вчинок італійців.

В Албанії четверо італійських туристів втекли з ресторану, не заплативши за вечерю. Ця історія поширилася у медіа та соцмережах обох країн.  

Про це пише BBC.

Про ганебну поведінку туристів дізналася прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Вона саме перебувала в Албанії, де мала зустріч зі своїм колегою Еді Рамою. Очільниця уряду доручила, щоб італійське посольство відшкодувало закладу суму за вечерю – 80 євро.

Мелоні сказала послу Італії "піти й заплатити за цих ідіотів". Посольство Італії в Албанії підтвердило у заяві, що сплатило 80 євро від імені своїх громадян.

"Італійці поважають правила і виплачують свої борги, і ми сподіваємося, що подібні епізоди більше не повторяться", - йдеться у повідомленні представництва.

Втечу туристів зафіксувала камера спостереження. Власник закладу розповів журналістам, що гості подякували за хорошу їжу. Попри це, вони вирішили просто втекти.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня на вокзалі у Курську сталась "бавовна" (відео).

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Дата публікації
Перегляди
1342
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