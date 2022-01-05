В Алмати лунають автоматні черги: влада обіцяє “зачистити” місто від “терористів” (відео)

Мешканців найбільшого міста Казахстану закликають не виходити на вулиці.
Увечері в середу, 5 січня, казахські силовики розпочали активну фазу придушення акцій протесту в Алмати, яке влада називає антитерористичною операцією. На вулицях найбільшого міста Казахстану лунають автоматні черги.
Як повідомляє у своєму Telegram-каналі журналіст 1+1 Андрій Цаплієнко, казахські силовики намагаються зачистити вулиці Алмати.
На опублікованому в мережі відео видно, як військові підрозділи рухаються вулицею міста.
Також з’явилося відео натовпу з прапором Казахстану, який рухається на штурм департаменту поліції Алмати.
На деяких відео зафіксовано звук автоматних черг, але хто і в кого стріляє - зрозуміти неможливо.
Тим часом очевидці повідомляють, що зброя опинилася у руках мародерів, які, грабуючи магазини, роблять постріли в повітря.
За інформацією місцевих видань, мешканців Алмати попередили через гучномовці про необхідність покинути вулиці міста і не виходити з помешкань.
Нагадаємо, раніше учасники акцій протесту, які відбуваються в Казахстані, покинули міжнародний аеропорт Алмати, який було захоплено та розгромлено в середу, 5 січня.
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