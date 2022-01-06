В Алмати силовики починають "зачистку": поліція з гучномовців просить залишити вулиці міста

Влада Алмати називає мітингувальників "терористами".

У найбільшому казахському місті Алмати силовики розпочали придушення акцій протесту. У мерії міста заявили, що у місті військові є, але нібито "активної фази антитерористичної операції" вночі не буде.

Про це повідомляє Інтрефакс.

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Натомість у телеграм-каналі Казтаг" зазначається, що казахські силовики "приступають до активної фази зачистки Алмати від злочинних елементів". Поліція просить жителів через гучномовці про евакуацію з вулиць охопленого протестами міста.

Раніше про, що влада міста, яка називає акції протесту "антитерористичною акцією", розпочала зачистку вулиць від мітингувальників, повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст 1+1 Андрій Цаплієнко.

Раніше місцеві ЗМІ із посиланням на МВС країни повідомляли, що у Казахстані під час масових протестів загинули 8 поліцейських та один солдат Національної гвардії, ще 317 силовиків зазнали поранень.

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Нагадаємо, в Казахстані почалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли. "Найгарячіші" сутички почалися 5 січня. Через це ввечері президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни.

Що зараз відбувається у Казахстані, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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