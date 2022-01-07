В Алмати застрелили відомого в Казахстані режисера та музиканта, "батька казахського хіп-хопа"

Бітаєв з друзями сидів в автівці і розмовляв, коли невідомі особи намагалися захопити автівку і відкрили стрілянину.
В Алмати 6 січня під час протестів застрелили відомого в Казахстані режисера та оператора, засновника проєкту Salamalec sound, "батька казахського хіп-хопа" Сакена Бітаєва.
Про це у Facebook пишуть друзі загиблого, зокрема першим про це повідомив журналіст та друг Бітаєва Даніяр Аділбеков.
За словами товариша, Бітаєв з друзями сидів в автівці і розмовляв, коли невідомі особи намагалися захопити автівку і відкрили стрілянину, внаслідок чого смертельно поранили режисера.
"Пацани дали по газах, а мародери почали стріляти в машину, яка їде. Одна куля пробила Сакену легеню і Сакена більше немає з нами. Сакен був одним з найталановитіших режисерів. Батько казахського хіп-хопу. Немає жодного репера в Казахстані, хто не знає Salamalec sound - його дітище. Режисер від Бога", - написав Аділбеков.
Він додав, що через брак поліцейських рідні досі не можуть забрати тіло загиблого, щоб поховати.
Нагадаємо, 7 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження.
Декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.
Що відбувається у Казахстані — читайте у матеріалі ТСН.ua.
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