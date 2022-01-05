В Алмати знову вибухнули заворушення: протестувальники увірвалися до будівлі мерії

В Алмати знову вибухнули заворушення: протестувальники увірвалися до будівлі мерії

В будівлі розпочалася пожежа.

Під час заворушень у Казахстані протестувальники увірвалися та захопили будинок мерії Алмати.

Про це повідомляє місцеве видання NUR.KZ.

За інформацією журналістів, близько 10 тисяч протестувальників прийшли на площу Республіки. Багато з них були озброєнні гумовими кийками.

Згодом мітингувальники, попри сутички з поліцією, увірвалися до будинку мерії Алмати. В результаті у будівлі розпочалася пожежа.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв закликав проявити розсудливість і не піддаватися провокації зсередини та ззовні.

Нагадаємо, що 5 січня президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв схвалив відставку уряду країни на тлі масових протестів через ціну на газ. Обов'язки прем'єр-міністра тимчасово виконуватиме Аліхан Смаїлов, перший заступник очільника уряду. Водночас інші високопосадовці "продовжать виконання своїх обов'язків до затвердження нового складу уряду".

Раніше президент оголосив в Алмати та Мангістауській області надзвичайний стан і запровадив комендантську годину від 23:00 до 07:00.

Три дні поспіль у Казахстані продовжувалися протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. У вівторок в Алмати відбулися сутички протестувальників з правоохоронцями, під час яких горіли поліцейські машини та лунали постріли.

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