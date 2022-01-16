В Альпах під час катання лижник на швидкості в'їхав у 5-річну дівчинку: дитина загинула

В Альпах під час катання лижник на швидкості в'їхав у 5-річну дівчинку: дитина загинула

Причини трагедії встановлює поліція.

У Франції на гірськолижному курорті "Флейн", що в Альпах, лижник на швидкості збив 5-річну дівчинку. Від отриманих травм дитина загинула.

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Про це повідомляє dailymail.co.uk.

Трагедія сталась 15 січня об 11:00. Дівчинка разом із ще 4 дітьми була на легкій трасі, де інструктор вчив їх кататись на лижах. 5-річна дівчинка йшла позаду групи, коли на неї випадково наїхав лижник.

Потерпілу вертольотом доправляли до лікарні, проте по дорозі вона померла. 40-річного лижника уже затримали, йому інкримінують ненавмисне вбивство.

Причини трагедії встановлює поліція.

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