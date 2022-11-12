В Америці під час авіашоу зіткнулися та розбилися два військові літаки (моторошне відео)

Наразі невідомо, скільки людей було на обох літаках і чи є виживші.

Під час пам'ятного авіашоу в аеропорту Далласа (США) сталося зіткнення двох військових літаків. У бомбардувальник B-17 часів Другої світової війни влетів інший легкомотороний літак .

Про це повідомляє WFAA із посиланням на пожежно-рятувальну службу Далласа.

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У Мережі очевидці публікують моторошні відео моменту зіткнення двох літаків. На кадрах показано момент зіткнення двох літаків у повітрі під час авіашоу. Після удару два літаки падають та розбиваються ущент.

Наразі немає жодної інформації про стан пілотів і чи є постраждалі серед глядачів авіашоу.

"Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіткнулися й розбилися під час авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Далласа в Техасі близько 13:20 за місцевим часом у суботу. Наразі невідомо, скільки людей було на обох літаках. Наразі не встановили людей, причетних до авіакатастроф", - йдеться у заяві Федерального авіаційного управління США, яку наводить FOX.

Відповідні служби Америки розпочали розслідування за цим фактом.

*viewer discretion advised*



A clear video showing the moment two planes collided mid-air during an airshow in Dallas this afternoon



WFAA reports one was a B-17 pic.twitter.com/osyRmWaq45 — Mike Saccone (@mikesacconetv) November 12, 2022

Нагадаємо, 6 листопада, у Танзанії літак місцевої авіакомпанії впав в озеро Вікторія. Спочатку повідомлялося, що внаслідок авіакатастрофи загинуло щонайменше троє людей.

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