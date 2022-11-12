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В Америці під час авіашоу зіткнулися та розбилися два військові літаки (моторошне відео)

В Америці під час авіашоу зіткнулися та розбилися два військові літаки (моторошне відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
3707
Час на прочитання
2 хв
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В Америці під час авіашоу зіткнулися та розбилися два військові літаки (моторошне відео)

ФОТО: скрин з відео

Наразі невідомо, скільки людей було на обох літаках і чи є виживші.

Під час пам'ятного авіашоу в аеропорту Далласа (США) сталося зіткнення двох військових літаків. У бомбардувальник B-17 часів Другої світової війни влетів інший легкомотороний літак.

Про це повідомляє WFAA із посиланням на пожежно-рятувальну службу Далласа.

У Мережі очевидці публікують моторошні відео моменту зіткнення двох літаків. На кадрах показано момент зіткнення двох літаків у повітрі під час авіашоу. Після удару два літаки падають та розбиваються ущент. 

Наразі немає жодної інформації про стан пілотів і чи є постраждалі серед глядачів авіашоу. 

"Літак Boeing B-17 Flying Fortress і Bell P-63 Kingcobra зіткнулися й розбилися під час авіашоу Wings Over Dallas в аеропорту Далласа в Техасі близько 13:20 за місцевим часом у суботу. Наразі невідомо, скільки людей було на обох літаках. Наразі не встановили людей, причетних до авіакатастроф", - йдеться у заяві Федерального авіаційного управління США, яку наводить FOX.

Відповідні служби Америки розпочали розслідування за цим фактом. 

Нагадаємо, 6 листопада, у Танзанії літак місцевої авіакомпанії впав в озеро Вікторія. Спочатку повідомлялося, що внаслідок авіакатастрофи загинуло щонайменше троє людей.

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Дата публікації
Перегляди
3707
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