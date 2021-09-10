Церемонію провели онлайн.

В американському Гарварді вручили щорічну Шнобелівську премію.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 10 вересня.

Це пародія на знамениту Нобелівську нагороду. Її вручають за досягнення, які спочатку викликають сміх, а потім змушують замислитись. Так, у сфері біології премію вручили за дослідження котячо-людських комунікацій. В економічній галузі переміг вчений, який довів зв'язок між корупцією і ожирінням політиків. Приз миру дістався за перевірку гіпотези про те, що люди почали носити бороди, щоб захистити себе від ударів по обличчю.

Переможці отримали трофеї, які вони повинні були зібрати самі із роздруківки, і грошовий приз у вигляді підробленої банкноти в 10 трильйонів зімбабвійських доларів.

Новини світу: в Гарварді вручили щорічну Шнобелівську премію

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