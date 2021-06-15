В американському Іллінойсі сталася пожежа на хімічному заводі: евакуюють людей

На підприємстві виробляють, зокрема й мастильні матеріали.

Масштабна пожежа сталася на хімічному заводі в американському штаті Іллінойс.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 15 червня.

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Густий чорний ди вкрив усе довкола, а видно його було навіть за сотню кілометрів. Через токсичність диму рятувальники просять людей не виходити на вулицю та не відчиняти вікон. Мешканців найближчих поселень евакуюють в обов'язковому порядку. Даних про жертв немає.

На цьому заводі виготовляли різні хімічні рідини, зокрема й мастильні матеріали. Через що виникла пожежа, наразі не відомо. Повністю приборкати полум’я вогнеборцям не вдалося навіть за кілька годин. Влада штату вирішила не гасити масштабну пожежу, аби шкідливі речовини не потрапили до річки. На те, аби полум'я стихло, за прогнозами, потрібно кілька днів.

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Як повідомлялося, в індійському місті Пуна горів завод із виробництва хімікатів. Жертвами пожежі стали щонайменше 18 людей. Їхні тіла вдалося знайти, коли вже вогонь узяли під контроль пожежники. Ще близько 20 людей встигли вчасно покинути небезпечну будівлю.

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