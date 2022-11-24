В американському магазині Walmart чоловік застрелив 6 людей та наклав на себе руки

Чоловік раніше робив параноїдальні заяви та демонстрував загрозливу поведінку
У американському штаті Вірджинія менеджер місцевого магазину Walmart Inc відкрив вогонь по співробітниках у кімнаті відпочинку. В результаті стрілянини загинуло шість осіб, після чого нападник застрелився сам.
Про це повідомляє Reuters.
У повідомлені вказується, що 31-річний менеджер Андре Бінг почав стріляти в інших співробітників в магазині без жодного попередження. Люди зібрались у кімнаті відпочинку перед початком нічної зміни.
В результаті стрілянини загинуло шість осіб, серед яких був 16-річний хлопець. Ще чотири людини отримали поранення, загалом на момент стрілянини у магазині перебувало 50 осіб.
Колеги нападника в інтерв'ю ЗМІ повідомили, що раніше він демонстрував загрозливу поведінку, а також робив параноїдальні заяви, що за ним стежить уряд країни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Колорадо у нічному клубі сталася стрілянина, в результаті якої 5 людей загинули, ще 18 отримали поранення.
Читайте також:
- У Чернівцях чоловік розстріляв правоохоронців, які прибули на виклик
- Розстріл дітей в російській школі: всі подробиці, фото і відео кривавої НП
- У США чоловік на авто протаранив загородження біля Капітолію та застрелився