В американському магазині Walmart чоловік застрелив 6 людей та наклав на себе руки

У американському штаті Вірджинія менеджер місцевого магазину Walmart Inc відкрив вогонь по співробітниках у кімнаті відпочинку. В результаті стрілянини загинуло шість осіб, після чого нападник застрелився сам.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомлені вказується, що 31-річний менеджер Андре Бінг почав стріляти в інших співробітників в магазині без жодного попередження. Люди зібрались у кімнаті відпочинку перед початком нічної зміни.

В результаті стрілянини загинуло шість осіб, серед яких був 16-річний хлопець. Ще чотири людини отримали поранення, загалом на момент стрілянини у магазині перебувало 50 осіб.

Колеги нападника в інтерв'ю ЗМІ повідомили, що раніше він демонстрував загрозливу поведінку, а також робив параноїдальні заяви, що за ним стежить уряд країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в американському штаті Колорадо у нічному клубі сталася стрілянина, в результаті якої 5 людей загинули, ще 18 отримали поранення.

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