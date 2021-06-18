В американському Мініаполісі в різних куточках міста знаходять людські фрагменти тіла

Поліція припускає, що це могло бути викрадення із моргу.
У кількох місцях американського міста Міннеаполіс знайшли рештки людського тіла.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Під час дзвінка до поліції один з городян повідомив, що знайшов ногу, згодом виявили й інші рештки.
У поліції кажуть, що загиблий - це білий чоловік 30 років. Утім, встановити особу жертви не можуть, бо вона обезголовлена.
Також поліція поки що не впевнена, що цю людину вбили - правоохоронці кажуть, у своїй практиці стикалися з викраденням тіл з моргів - тож нині перевіряють усі версії.