В американському Мініаполісі в різних куточках міста знаходять людські фрагменти тіла

Поліція припускає, що це могло бути викрадення із моргу.

У кількох місцях американського міста Міннеаполіс знайшли рештки людського тіла.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Під час дзвінка до поліції один з городян повідомив, що знайшов ногу, згодом виявили й інші рештки.

У поліції кажуть, що загиблий - це білий чоловік 30 років. Утім, встановити особу жертви не можуть, бо вона обезголовлена.

Також поліція поки що не впевнена, що цю людину вбили - правоохоронці кажуть, у своїй практиці стикалися з викраденням тіл з моргів - тож нині перевіряють усі версії.

Новини світу: у кількох місцях американського міста Міннеаполіс знайшли рештки людського тіла

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