В американському штаті Кентуккі вирує сильна повінь: загинуло щонайменше 28 людей (фото)

Внаслідок паводків щонайменше 28 людей загинуло. Серед загиблих також є четверо дітей. Втім, місцева влада очікує, що кількість загиблих зростатиме. Адж є зниклі безвісти.

Про це заявив губернатор Кентуккі Енді Бешир, пише Reuters.

За його словами, тіла знаходитимуть у міру того, як рятувальники будуть діставатися до віддалених районів. "Повсюдно завдано шкоди, багато сімей змушені залишити свої будинки, і протягом наступного дня очікується ще більше дощів", ​​- повідомив Бешир.

Місцева влада оголосила у штаті надзвичайну ситуацію. Нинішнє стихійне лихо називають "однією з найстрашніших і руйнівних повеней" в історії Кентуккі. На відновлення інфраструктури штату можуть піти роки, наголошує Бешир.

Фото: Associated Press

До слова, президент США Джо Байден оголосив про велике стихійне лихо в Кентуккі. Штату було виділено федеральне фінансування. До слова, у грудні 2021-го Кентуккі потерпів від потужного торнадо. Воно забрало життя майже 80 людей.

Фото: Associated Press

Як повідомлялося, масштабні пожежі вирували в Чехії. Адміністрація Устецького краю на півночі Чехії заборонила відвідування лісу. У районі міста Дечин евакуйовано мешканців селищ Висока Липа та Єтршиховиці.

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