В американському штаті Нью-Йорк ввели режим НС через поширення коронавірусу

Нові заходи почнуть застосовуватись із 3 грудня.

Губернатор Нью-Йорка Кеті Гокул у зв'язку з розповсюдженням COVID-19 ухвалила рішення про введення в штаті режиму надзвичайної ситуації до 15 січня 2022 року.

Про це пише "Інтерфакс".

Останнім часом у штаті спостерігається зростання кількості заражень, яке не спостерігалося з квітня 2020 року. Щодня до лікарень штату надходять понад 300 інфікованих коронавірусом, у зв'язку з цим доводиться дотримуватись скоординованого підходу для забезпечення того, щоб потенціал лікарень по всьому штату міг задовольняти регіональні потреби.

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Медустановам буде дозволено відмовляти у прийманні хворих, які потребують несерйозних та невідкладних процедур. Лікарням та поліклінікам надаватиметься допомога у придбанні критично важливих медикаментів, матеріалів та обладнання. Нові заходи почнуть застосовуватись із 3 грудня.

За даними американського університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії станом на вечір минулої п'ятниці в Нью-Йорку зафіксовано 2,7 млн випадків зараження COVID-19 і понад 57 тис. смертей. Повністю вакциновано понад 13 млн осіб.

Раніше повідомлялося, що в ЄС дозволили щеплювати від коронавірусу вакциною Pfizer дітей віком від 5 років.

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