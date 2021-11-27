В американському штаті Нью-Йорк ввели режим НС через поширення коронавірусу

Нові заходи почнуть застосовуватись із 3 грудня.
Губернатор Нью-Йорка Кеті Гокул у зв'язку з розповсюдженням COVID-19 ухвалила рішення про введення в штаті режиму надзвичайної ситуації до 15 січня 2022 року.
Про це пише "Інтерфакс".
Останнім часом у штаті спостерігається зростання кількості заражень, яке не спостерігалося з квітня 2020 року. Щодня до лікарень штату надходять понад 300 інфікованих коронавірусом, у зв'язку з цим доводиться дотримуватись скоординованого підходу для забезпечення того, щоб потенціал лікарень по всьому штату міг задовольняти регіональні потреби.
Медустановам буде дозволено відмовляти у прийманні хворих, які потребують несерйозних та невідкладних процедур. Лікарням та поліклінікам надаватиметься допомога у придбанні критично важливих медикаментів, матеріалів та обладнання. Нові заходи почнуть застосовуватись із 3 грудня.
За даними американського університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії станом на вечір минулої п'ятниці в Нью-Йорку зафіксовано 2,7 млн випадків зараження COVID-19 і понад 57 тис. смертей. Повністю вакциновано понад 13 млн осіб.
Раніше повідомлялося, що в ЄС дозволили щеплювати від коронавірусу вакциною Pfizer дітей віком від 5 років.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.