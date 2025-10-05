В Амстердамі чверть мільйона людей протестували проти війни, яку веде Ізраїль

Протест в Амстердамі / © Associated Press

У Амстердамі сотні тисяч протестувальників пройшли маршем у неділю, 5 жовтня, закликаючи уряд Нідерландів зайняти жорсткішу позицію щодо війни Ізраїлю в Газі.

Про це повідомляє Reuters.

Організатори підрахували, що в демонстрації взяли участь близько 250 000 осіб, цю цифру підтвердила місцева поліція. Більшість учасників були одягнені в червоний одяг, щоб висловити свою підтримку символічній «червоній лінії» проти облоги сектора Газа Ізраїлем.

«Марш червоної лінії» відбувся після аналогічної великої демонстрації в Гаазі в травні та був запланований за кілька тижнів до того, як президент США Дональд Трамп оголосив про свій план щодо припинення війни.

Організатори PAX Netherlands заявили, що сподіваються на мир у Газі, але додали, що план Трампа не змінив їхньої думки.

Протестувальники різного віку, незважаючи на дощ, приєдналися до 6-кілометрового маршу столицею Нідерландів, розмахуючи палестинськими прапорами, скандуючи «Вільна Палестино, вільна Палестино» та несучи плакати з написами «Ізраїлю, сором вам!» та «Ми не вільні, доки Газа не буде вільною».

Організатори заявили, що уряд Нідерландів робить недостатньо, щоб запобігти скоєнню Ізраїлем воєнних злочинів у Газі, і закликали політиків вжити заходів трохи більше ніж за три тижні до загальних виборів у Нідерландах 29 жовтня.

«Ми сподіваємося, що справжнє припинення вогню буде встановлено дуже скоро, і що люди будуть захищені, отримуватимуть гуманітарну допомогу та зможуть бути в безпеці. Але ми також стурбовані довгостроковим зобов’язанням Ізраїлю зупинити геноцид», — сказав агентству Reuters Роліен Сассе, директор PAX Netherlands.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що угруповання ХАМАС нібито готове до тривалого миру. Він закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб створити умови для безпечного звільнення заручників і початку переговорів.