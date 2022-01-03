В Амстердамі десятитисячний COVID-протест переріс у заворушення, поліція затримала 30 осіб

В Амстердамі десятитисячний COVID-протест переріс у заворушення, поліція затримала 30 осіб

Тисячі жителів Амстердама проігнорували заборону на проведення демонстрації і вийшли на протест проти COVID-обмежень.

В Амстердамі в неділю, 2 січня, десять тисяч людей вийшли на протести проти урядових заходів боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє DutchNews.nl.

Зазначається, що мітингувальники проігнорували оголошену пані мером Фемке Халсемою заборону на проведення демонстрації на Музейній площі. Згодом між низкою учасників акції та правоохоронцями сталися сутички, під час яких затримали приблизно 30 людей.

Як пише The Associated Press, група людей у ​​білих комбінезонах та білих масках тримала плакати з написами: "Річ не у вірусі, а в контролі" та "Свободу!".

Місцева влада визначила Музейну площу та прилеглі вулиці як зону ризику безпеки, надавши поліції право проводити превентивні обшуки. У цьому районі в неділю зосередилося "багато поліцейських".

Після протесту на площі тисячі демонстрантів маршем попрямували до Вестерпарку, де відбувався мітинг консервативної євроскептичної політпартії "Форум за демократію" (Forum voor Democratie або FvD).

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У виданні вказують, що проведення заходу було погоджено заздалегідь, оскільки організатори обіцяли дотримуватися соціального дистанціювання. Втім, за словами очевидців, прихильники FvD не зберігали дистанцію.

Десятитисячний протест відбувся на тлі обурення нідерландської поліції збільшенням вимог до своєї роботи. Правоохоронці пообіцяли вжити дій на знак протесту, вказавши на велике навантаження і нестачу персоналу.

Нагадаємо, що 18 грудня уряд Нідерландів оголосив про повернення до локдауну на тлі поширення нового штаму COVID-19 "Омікрон". Магазини непродовольчих товарів, школи, бари, ресторани та інші громадські місця зачинилися щонайменше до середини січня.

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